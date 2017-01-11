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AK Parti Siirt İl Başkanlığından kan bağışı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:27
AK Parti Siirt İl Başkanlığından kan bağışı
AK Parti Siirt İl Başkanlığından kan bağışı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Kızılay Genel Merkezinin yaptığı çağrıya destek amaçlı kan bağışında bulundu.
Parti binası toplantı salonunda kurulan seyyar stantlara gelen parti yöneticileri ve üyeleri kan verdi. AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Kızılay Genel Başkanlığınca kan stokunun azalması yönünde yapılan çağrıya kayıtsız kalmayarak il yönetimi ve Gençlik kolları üyeleriyle destek çıktıklarını söyledi. Çalapkulu, "Teşkilat olarak yapılan bu çağrıya ulak verdik. Bugün 81 ilde Türk Kızılay'ının kan stoklarında istenilen seviyeye ulaşması için tüm üyelerimize çağrıda bulunduk. Bu amaçla parti binamızda kan bağışı etkinliği düzenlendi. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Gençlik Kolları Başkanı Murat Özekinci ise 100 ünite kan verildiğini belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesine yönelik Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri olarak sokaklara dökülerek vatanımıza nasıl sahip çıktıysak, "Kanımız feda olsun" sloganıyla kanımızla, canımızla devletimizin ve vatanımızın yanında olduğumuzu göstermek adına kan bağışında bulunuyoruz" diye konuştu.
(MND-MP-Y)

11.01.2017 13:31:37 TSI
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