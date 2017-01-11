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Çalgı Çengi İkimiz'e İzmir'de özel gala



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Selçuk Aydemir'in yönettiği, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Çalgı Çengi İkimiz'in İzmir'in galasının, İzmir Optimum'da gerçekleştireceği bildirildi.

Selçuk Aydemir'in yönettiği, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Çalgı Çengi İkimiz filmi, 6 Ocak'ta vizyona girmesinden itibaren yoğun ilgi gördü. İzleyenleri kahkahaya boğan filmin İzmir galasının ise İzmir Optimum'da gerçekleştirileceği duyuruldu. Çalgı Çengi'nin devamı olan filmin İzmir galası için bir araya gelecek oyuncular, Optimum'da ziyaretçilerden gelen soruları yanıtlayıp bir söyleşi yapacak. Söyleşinin ardından ünlü oyuncular ve yapım ekibi, yılın komedi filmini Optimum Outlet'in sinema salonlarında hayranları ile birlikte izleyecek.

(HG-Y)



11.01.2017 13:35:23 TSI

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