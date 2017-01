YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelli vatandaşlardan Başkan Duruay'a ziyaret

Engelli vatandaşlardan Başkan Duruay'a ziyaret



Ayşe Üngör

ANKARA (İHA) – Ankara Gölbaşı'nda yaşayan engelli vatandaşlar, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı makamında ziyaret etti. Engelli vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Duruay, "Engelli vatandaşlarımıza engel değil, her zaman destek olacağız" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı'nda yaşayan engelli vatandaşları makamında ağırladı. Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Duruay, soru ve önerileri dinledi. Engelli vatandaşların yaşam standartlarının yüksek tutulması için belediye olarak çok çalıştıklarını ifade eden Başkan Duruay, "Hepimiz birer engelli adayıyız ve bunun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yüksek olmasını sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da bu düşünceyle devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımıza engel değil, her zaman destek olacağız" diye konuştu.

11.01.2017 13:56:58 TSI

