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92 yaşındaki kayıp alzheimer hastasını jandarma buldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:10
92 yaşındaki kayıp alzheimer hastasını jandarma buldu
92 yaşındaki kayıp alzheimer hastasını jandarma buldu

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde akşam geç saatlerde evinden çıkıp kaybolan 92 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Çevik'i 22 saat sonra jandarma ekipleri dağlık bölgede buldu.
Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu kırsal mahallesinde oğlu Hüseyin Çevik ile birlikte yaşayan Alzheimer hastası 92 yaşındaki Ali Çevik'in, akşam geç saatlerde tek başına çıkarak eve dönmemesi üzerine oğlu Hüseyin Çevik ve yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunmaması üzerine Hüseyin Çevik kaybolan Alzheimer hastası 92 yaşındaki babasının bulunması için Araban Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile görüşerek yardım istedi. Kaymakam Soysal'ın talimatı üzerine Araban İlçe Jandarma Komutanlığının harekete geçip Jandarma ekipleri ve Güvenlik korucuları ile birlikte Hasanoğlu kursal mahallesine giderek vatandaşlar ile birlikte dağlık bölgede gece geç saatlere kadar arama çalışması başlatan Jandarma ekipleri, Sarıtepe arasındaki dağlık bölgede yaptıkları 22 saatlik aramaları sonunda önce ayakkabılarını daha sonra da kendisini kayalık bölgede donmak üzere bulundu.
Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvenlik korucuları ve vatandaşların 22 saatlik aralıksız aramaları sonunda bulunan 92 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Çevik, Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgeye çağırılan 112 acil ambulansı ilçe tedavi edilmek üzere Araban Devlet Hastanesine gönderildi.
Kayıp babası bulunan Hüseyin Çevik, ''Akşam geç saatlerde tek başına evden çıkıp kaybolan Alzheimer hastası 92 yaşındaki babamın bulunması için çaba harcayan Araban Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Araban İlçe Jandarma Komutanlığı, Güvenlik korucuları ve vatandaşlara teşekkür ederim''dedi.
(LO-BRN-Y)

11.01.2017 14:14:00 TSI
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