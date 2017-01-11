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Bayburt'tan Halep'e yardımlar sürüyor



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Bayburt İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan yardımlar düzenlenen törenle Halep'e uğurlandı.

Yardım tırlarını uğurlamak üzere Cumhuriyet Caddesi Türk Dünyası Parkı önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Tamer Çelik, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Osman Nuri Temur, Bayburt İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi toplanan yardımlar hakkında bilgi veren Bayburt İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında 100 ton un, 26 ton temel gıda malzemesi, 3 bin adet battaniye, 2 bin çift ayakkabı ve 3 ton bebek bisküvisi, hijyen malzemeleri ve muhtelif yaşam malzemelerini olduğunu dile getirdi.

Toplanan yardımların Bayburt'ta insanlığın ölmediğini gösterdiğini dile getiren Dernek Başkanı Polat, "Bir araya geldik, kenetlendik ve bu yardım tırlarımızı hazırladık. Tırlarımızın taşıdığı malzemelerin maliyeti 745 bin Türk Lirası'dır. Huzurlarınızda bütün Bayburt halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise yardımlaşmanın İslam dininin bir gereği olduğunu ve yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Daha önceki günlerde Halep'e gönderilmek üzere Bayburt'tan toplanan yardımların Bayburt'un yardımseverliğini gösterdiğini kaydeden Vali Yardımcısı Tamer Çelik'te İslam dininde ve Kur'an-ı Kerim'de yardımlaşmaya büyük önem verildiğine vurgu yaptı. Vali Yardımcısı Tamer Çelik, yardımlaşmanın gerekliliğine bir çok ayette vurgu yapıldığını anlatarak, "Buradan yaptığımız yardımlar görünürde Halep'e fayda sağlayacaktır. Fakat bu yardımlar manevi anlamda buraya daha çok fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Halep'te yaşanan olayların herkes gibi kendisini de çok üzdüğünü belirten Vali Yardımcısı Tamer Çelik, "Daha önce bu topraklarda Osmanlı Devleti vardı. Ezilmiş yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatıyordu. Çünkü o zaman Osmanlı Devleti söz sahibiydi. Şimdi bizlerin çok çalışıp o konuma gelmemiz lazım ki rahat bir şekilde ezilmiş mazlum milletlere, özellikle Müslüman kardeşlerimize yardım elimizi uzatalım. Adaleti tesis edelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplanan yardımlar dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.

(BK-AA-Y)



11.01.2017 14:34:07 TSI

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