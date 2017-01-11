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Başiskele'de kamulaştırılarak yıkılan yapıların alanı meydan ve otoparka çevrildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:34
Başiskele'de kamulaştırılarak yıkılan yapıların alanı meydan ve otoparka çevrildi
Başiskele'de kamulaştırılarak yıkılan yapıların alanı meydan ve otoparka çevrildi

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, bir süre önce Yuvacık Yakacık mahallesi Hacı Mahmut caddesi üzerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırılarak yıktığı binaların alanını meydan ve otoparka çevirdi.
Başiskele'nin büyümesi, gelişmesi için ileriye dönük birçok proje gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bazı bölgelerde geçmişten gelen plansız yapılaşmalar nedeni ile meydanı bulunmayan yerleşim alanlarında düzenlemeler yapılıyor. Bu yönde atılan adımlardan biri olan Yuvacık Yakacık mahallesinde cami karşısında bulunan eski binaların kamulaştırılarak yıkımları yapılmış ve ihtiyaç olan yeni bir meydan oluşturulmuştu.
Oluşturulan alanının zeminini betonla kaplayan Başiskele Belediyesi bu alanı otopark alanına dönüştürerek otopark sorununu gidermiş oldu.
(KK-RFK-Y)

11.01.2017 14:38:45 TSI
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