Eskici ailesinin acı günü
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KAYSERİ (İHA) - Mutlu Akü Kayseri bölge distribütörü Eskici Ticaret'in vefat eden kurucusu Mehmet Eskici, toprağa verildi.
Mutlu Akü Kayseri bölge distribütörü Eskici Ticaret'in kurucusu Mehmet Eskici, 86 yaşında hayatını kaybetti. Eskici'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(AG-AÖ-Y)
11.01.2017 14:52:59 TSI
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