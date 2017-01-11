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Tarım Platformu Gazetecilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Tarım Platformu tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programına, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve basın mensupları katıldı.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Tarım platformu olarak sizlerin özel gününde de yanındayız. 15 Temmuz'da gerek yerel ve ulusal basınımız vatan hainlerine dik durdu. Nice 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde buluşmak dileğiyle" dedi.

Özgür, bağımsız ve tarafsız basını her zaman desteklediğini ifade eden Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise, "Basın haber alma noktasında ve birçok alanda çok önemli.15 Temmuz'da basın o görüntüleri yayımlamasaydı, o telefon görüşmelerini yapmasaydı belki de başımıza çok ciddi olaylar gelecekti. Basının ne kadar önemli olduğunu da 15 Temmuz sürecinde görmüş olduk. İnsanların haber alma noktasında gerek yapmış olduğumuz faaliyetleri gerekse de dünyada ve Türkiye'de olan olayları sizlerin aracılıyla duyuyoruz" diye konuştu.

Tarım platformu olarak basın mensuplarıyla çalışan gazeteciler gününü kutlamak bir araya geldiklerini vurgulayan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Bu özel günde gazeteciler gününü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi hizmetler, iyi işler ortaya çıkarmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(YC-AH-Y)



11.01.2017 15:07:37 TSI

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