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Sorgun'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Sorgun Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından doğaya yiyecek bırakıldı.

Kar yağışı sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çekmesi sebebiyle Sorgun Belediyesi Zabıta ekipleri kuşlar için, 100 kilo buğday, yırtıcı hayvanlar için 10 çuval ekmeği Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı içerisine bıraktılar. Ekipler ekmek ve buğdayları belirledikleri yerlere koydular.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin her yıl olduğu gibi bu yılda yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıklarını belirterek "Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen doğada yaşayan hayvanlarımıza vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan toplanan yiyecekleri ekiplerimiz Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı içerisine bıraktılar. Kış boyu bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

(RY-BMG-AÖ-Y)



11.01.2017 15:34:41 TSI

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