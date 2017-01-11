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Seyitgazi Belediyesi'nin karla mücadelesi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Seyitgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan ilçe ve mahallelerde buzlanma ve kar yağışına karşı yollarda tuzlama işlemi gerçekleştirirken, diğer taraftan da ibadethanelerin avlu ve yollarında biriken karları temizliyor. Özellikle şehir dışından birçok vatandaşın ziyaret ettiği Seyyid Battal Gazi Külliyesinin, camilerin, avlu ve yolları buz ve kardan arındırılıyor. Belediye ekipleri, vatandaşların ziyaret ve ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(KÇ)



11.01.2017 15:37:19 TSI

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