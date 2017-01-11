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Maltepe'den Batman'a yardım eli uzandı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, Batman'da yaşayan 4 kişilik bir engelli ailesine akülü araç yardımında bulundu. Aracı teslim alan aile büyük mutluluk yaşadı.

Türkiye'nin dört bir yanına yaptığı yardımlarla dikkat çeken Maltepe Belediyesi, bu kez şefkatli ellerini Batman'a uzattı. Gazeteci İlhami Işık'ın kendisine ulaştırdığı akülü sandalye talebini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Ali Kılıç, Batman'da yaşayan 4 kişilik Ekinci ailesine, akülü tekerlekli sandalye ulaştırdı. Batman Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerince aileye teslimi gerçekleştirilen akülü aracın alımı sonrası konuşan baba Emin Ekinci, Ali Kılıç'a teşekkür ederek, çok ihtiyacı olduğunu belirttiği akülü araca ulaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

(HB-SO-Y)



11.01.2017 15:45:48 TSI

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