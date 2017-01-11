11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İmrenler'in 40 yıllık sorunları çözülüyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:57
İmrenler'in 40 yıllık sorunları çözülüyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü altyapı işlemleri kapsamında, Demirci'ye bağlı İmrenler Mahallesinin 40 yıllık sorunlu kanalizasyon ve içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı.
Uzak yakın demeksizin Manisa'nın tüm ilçelerine eşit ve kaliteli altyapı hizmeti ulaştıran MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci'de yürüttüğü hat yenileme işlemlerine zorlu hava koşullarında da devam ediyor. İlçenin Yarbasan, Alaağaç ve Küpeler mahallelerinde içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamlayan ekipler, İmrenler'deki altyapı inşa işlerine de başladı. Demirci Koordinatörü Kazım Aysan da bölgeye giderek, mahallede yürütülen çalışmaları yakından takip etti. MASKİ, mahallede mevcut bulunan sorunlu ve sağlıksız hatların yerine 2 bin 720 metrelik kanalizasyon ve 3 bin metrelik içme suyu şebekesi döşeyerek, mahallenin altyapı sistemini tamamen yeniliyor.
Mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, mahalle halkı adına teşekkürlerini ileten İmrenler Mahalle Muhtarı Saadettin Akgül, "Daha önce kanalizasyon hattımız mahallemizin sadece yarısında vardı. O da 30-40 yıl önce mahalle halkının kendi imkanlarıyla döşediği hattı. Sürekli arıza veriyordu, kokudan geçilmiyordu. Bunun için MASKİ'ye başvurumuzu yaptık. Allah razı olsun gelip sıkıntıyı yerinde incelediler ve çalışmalara başladılar. Yıllardır sorunlu olan altyapımız şimdi yenileniyor. Sağolsun MASKİ, bütün sıkıntılarımıza tek tek cevap verdi. Bu çalışmalardan mahalleli de çok memnun. Büyükşehir Belediye'mize teşekkürlerini sunuyorlar. Soğuk, kış demeden gelip çalışmaya başladılar. Vatandaş çalışanı görüyor" dedi.
(SC-Y)

11.01.2017 16:01:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Salihlili şoförlerden AK Parti ve MHP'ye ziyaret
YEREL

SALİHLİLİ ŞOFÖRLERDEN AK PARTİ VE MHP'YE ZİYARET
Başkan Şirin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü görevine başladı
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVİNE BAŞLADI
Eğitim Bir Sen basın mensuplarını unutmadı
YEREL

EĞİTİM BİR SEN BASIN MENSUPLARINI UNUTMADI
Başkan Çerçi'den basın çalışanlarına müjde
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN BASIN ÇALIŞANLARINA MÜJDE
Alaşehir, Kula ve Soma'ya J Plaka ihalesi yapıldı
YEREL

ALAŞEHİR, KULA VE SOMA'YA J PLAKA İHALESİ YAPILDI
Akhisarlı Avukat kalbine yenik düştü
YEREL

AKHİSARLI AVUKAT KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Çadırda yaşayan Suriyeli aileler spor salonuna alındı
YEREL

ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİ AİLELER SPOR SALONUNA ALINDI
Büyükşehirin judocularından yeni başarı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN JUDOCULARINDAN YENİ BAŞARI
Usta sürücüler SETMOG yeleği giydi
YEREL

USTA SÜRÜCÜLER SETMOG YELEĞİ GİYDİ
Yenilenen tapular dağıtılmaya başlandı
YEREL

YENİLENEN TAPULAR DAĞITILMAYA BAŞLANDI
Diyaliz hastasının imdadına belediye ekipleri yetişti
YEREL

DİYALİZ HASTASININ İMDADINA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ
Vali Güvençer basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
YEREL

VALİ GÜVENÇER BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BULUŞTU
Manisa'da eğitime kar engeli
YEREL

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Vali Güvençer dernekleri kabul etti
YEREL

VALİ GÜVENÇER DERNEKLERİ KABUL ETTİ
Gördes Kaymakamlığı'ndan kar uyarısı
YEREL

GÖRDES KAYMAKAMLIĞI'NDAN KAR UYARISI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yavru köpeklere belediye sahip çıktı
YEREL

YAVRU KÖPEKLERE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI
Alaşehir'de kar eğitime engel olmadı
YEREL

ALAŞEHİR'DE KAR EĞİTİME ENGEL OLMADI
'Değişimin Habercisi Salihli' 2. yaşını doldurdu
YEREL

'DEĞİŞİMİN HABERCİSİ SALİHLİ' 2. YAŞINI DOLDURDU
Gördes Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

GÖRDES BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Manisa BBSK'ya kaleci takviyesi
YEREL

MANİSA BBSK'YA KALECİ TAKVİYESİ
Soma ve Kırkağaç da okullar yarın da tatil edildi
YEREL

SOMA VE KIRKAĞAÇ DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ
Hasta vatandaşın imdadına büyükşehir yetişti
YEREL

HASTA VATANDAŞIN İMDADINA BÜYÜKŞEHİR YETİŞTİ