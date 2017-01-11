Akçakoca Merkez cami çevre düzenlemesi başladı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Merkez camii önündeki rampa, Belediye'nin camî çevresini güzelleştirme projesinin ilk adımı olarak yıkıldı.
Akçakoca Belediyesi tarafından Merkez cami peyzaj çalışmasının startı verildi. Başkan Cüneyt Yemenici'' Merkez camii önündeki rampanın ortadan kaldırılmasıyla birlikte, hem yeni projeyle birlikte camînin sülueti daha bir güzel ortaya çıkacak, Güzel bir proje olacak Akçakoca'ya hayırlı olsun''diye konuştu.
(TT-AY)
11.01.2017 16:31:49 TSI
NNNN