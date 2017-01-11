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Prof. Dr. Turan Karadeniz; "40 bin öğrenci ziraat eğitimi alıyor"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:37
Prof. Dr. Turan Karadeniz; "40 bin öğrenci ziraat eğitimi alıyor"
Prof. Dr. Turan Karadeniz; "40 bin öğrenci ziraat eğitimi alıyor"
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde tarımsal üretimin 171. yılı kutlandı

(Fotoğraflı)

Bülent Velioğlu
BOLU (İHA) - Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından tarımsal eğitim ve öğretimin başlamasının 171'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pembe Salon'da gerçekleştirilen kutlama programının açılış konuşmasını yapan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, ülkede son yıllarda Ziraat Fakültelerine ciddi talep olduğunu belirterek, "Bugün ülkemizde 19 tarım meslek lisesi bulunmakta ve bu liselerde toplam 7 bin öğrenci eğitim görmekte. Her yıl da yaklaşık 1800 öğrenci, tarım meslek liselerine kayıt olmakta. Ziraat Fakültelerinde ise yaklaşık 25 bin öğrenci eğitim görmekte. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de bu camiaya ilave ettiğimizde ülkemizde 40 bin öğrenci ziraat eğitimi alıyor" dedi.
"İlk 10'un içindeyiz"
Türkiye'de son 20-25 yılda sebze, meyve ve hububat üretiminde artış olduğunu ifade eden Karadeniz, "Yaklaşık 55 üründe Dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyoruz. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan'ın ardından genellikle 3'üncü sırada geliyor üretim kalemlerinde. Diğer ülkelerle mukayese edildiğinde ülkemizin yüzölçümü daha küçük olsa da üretimin fazla olması elbette ki ziraat camiasının katkılarıyla ve duyarlı üreticilerimizle olmakta" şeklinde konuştu.
"Bölgedeki önemli eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz"
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ise yaptığı konuşmada, Bolu'nun, bölgenin ve üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyelini dikkate alarak Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ni kurduklarını ifade etti. Coşkun, "Fakülte bünyesinde ilk defa Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Tohum Bilimleri Teknolojisi ve Yaban Hayatı Ekolojisi olmak üzere 3 bölüm açtık. Aynı zamanda Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk. Araştırma bahçesi, geçtiğimiz bahar ayında fidan halinde kurulmuştu. Burası, alt yapısı damlama sulama ve otomasyon sistemleriyle oluşturulmuş bir araştırma bahçesi. 160 dönümlük 2B arazisini fakültemizin araştırmalarına tahsis ettik. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerimizde de önemli bir düzeye geldik. Fakültemizin henüz çok genç olmasına rağmen bilimsel araştırma ve çalışmalarda bölgemizdeki önemli eksiklikleri gidermesini hedefliyoruz. İnşallah tüm bu çalışmalarla gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlayacağız" dedi.
(BV-İÇ)

11.01.2017 16:40:56 TSI
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