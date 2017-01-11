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Jandarma 6 gün içinde 33 şahıs yakaladı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan dolayı arama kararı olan 33 şahıs yakalandı. İcra edilen faaliyetlerde 5 kişi kaçakçılık, pasaport kanunlarına muhalefet, 8'i tehdit, şantaj ve uyuşturucu kullanmak, 20 kişi ise diğer suçlardan dolayı arama kararı olması sebebiyle yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(COŞ-SK)



11.01.2017 16:54:49 TSI

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