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Salihli Devlet Hastanesi 2017 yatırım programına alındı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:25
Salihli Devlet Hastanesi 2017 yatırım programına alındı
Salihli Devlet Hastanesi 2017 yatırım programına alındı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Salihli'de üniversitenin olduğu bölgede 100 dönüm arazi üzerine yapılacak olan 300 yataklı yeni devlet hastanesinin Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı yatırım programına alındığını ve hastanenin 2018 yılı sonunda tamamlanıp en geç 2019 yılı başında açılmasını hedeflediklerini belirtti.
AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ Salihli'ye yeni yapılacak olan 300 yataklı devlet hastanesinin 2017 yatırım programına alındığını müjdeledi. Manisa'da 17 ilçenin 15'inde devlet hastanesinin olduğunu kaydeden Özdağ, "Selendi ve Demirci hastanelerinde hizmet veriliyor ve referandum süreci içerisinde tahminimce Şubat ayı başında her iki hastanenin resmi açılışları gerçekleşecek. Selendi Devlet Hastanesi 25, Demirci Devlet Hastanesi ise 85 yataklı. Soma'ya yapılacak olan yeni devlet hastanesi ile ilgili çalışmalarımız son aşamada, Allah kısmet ederse bu hastanenin açılışını Şubat ayında yapmayı hedefliyoruz. Kula'ya yeni bir devlet hastanesi kazandırma noktasında tüm işlemler tamamlandı. Kula'ya kazandıracak olduğumuz hastaneyi de Allah kısmet ederse yerel seçimlerden önce açmayı ve 40 bin nüfusa sahip Kula'ya tam donanımlı modern, yeni bir devlet hastanesini açmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. Merkez şehir hastanemizin çalışmaları da çok hızlı şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra Manisa'nın merkez ilçelerinden Yunusemre'de Merkez Efendi 450 yataklı Hastanemizin de çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ahmetli ilçemizde yapacağımız devlet hastanesiyle ilgili bir müjdeyi kısa bir süre önce Manisalı ve Ahmetlili vatandaşlarımızla paylaşmış bu yapılacak olan hastanenin 2017 yatırım programına alındığını müjdelemiştik. Yaklaşık 22 bin nüfusa sahip bu ilçemizin hemen yakınındaki Turgutlu ilçesinde daha önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde modern bir hastane açmıştık. Alaşehir ilçesine ise modern bir yeni devlet hastanesini geçtiğimiz dönem kazandırmıştık. Sorunsuz bir şekilde hizmet veriliyor bu hastanemizde de. O güzergah üzerindeki Salihli ilçemizde zaten mevcut devlet hastanesi vardı ama bu hastane ilçemize yetmiyordu. Bu nedenle Salihli'ye yeni bir hastane daha kazandırıyoruz" diye konuştu.
Salihli'ye yeni yapılacak olan devlet hastanesiyle ilgili daha önceki dönemlerde arazi belirlemesi çalışması yaptıklarını ve bu çalışmalar neticesinde 2 arazi bulduklarını belirten Özdağ konuşmasına şöyle devam etti: "Bu arazilerden birisi askeriyeye aitti, TOKİ'ye geçmişti. Onunla ilgili uzun bir süreç gerektiren gayretli çalışmayı yürüttük. Onun haricinde Salihli'de üniversitenin bulunduğu arazinin içerisinde başka bir arazi vardı. Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Sayın Kemal Çelebi ile de görüşerek ve de ilgili yerlerle çalışmalar yaparak 100 dönem arazinin Sağlık Bakanlığı'na devrini sağlamıştık. Konuyla ilgili bugün Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'la da şahsım Selçuk Özdağ ve AK Partili Manisa milletvekili arkadaşlarımız İsmail Bilen, Murat Baybatur, Recai Berber ve Uğur Aydemir olmak üzere görüştük ve beraberce bir çalışma yaptık. Salihli ilçemize yeni yapılacak olan hastane 300 yataklı modern, her şeyi ile mükemmel hastaneyi yaklaşık 170 bin nüfusa sahip Salihli ilçemize hediye edeceğiz inşallah"
Salihli ilçesinin tarım, organize Sanayi, jeotermal merkezi olarak dikkat çektiğini kaydeden Özdağ, "Çalışmalarımızla Salihli'yi alternatif tıbbın ve termalin merkezi yapmayı da hedefliyoruz. 300 yataklı olarak ilçemize kazandıracak olduğumuz yeni devlet hastanesini 2017 yatırım programına alıyoruz. 2018 yılı içerisinde de hastanenin tamamlanması için gayret sarf edeceğiz. 2019 yılı başında da hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu hastaneyle ilgili büyük bir gayretim oldu. Diğer milletvekili arkadaşlarımızda büyük emek harcadılar. Bu nedenle öncelikle Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a, AK Partili Manisa milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Salihli'de 2. Organize Sanayi Bölgesine doğalgaz bağlanması hususunda çalışmalarımız olmuştu. Sağlığından eğitimine, organize sanayisine, yatırımından, istihdamına kadar her alanda Salihli, diğer ilçelerimiz ve Manisa için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
(BA-ÖND-Y)

11.01.2017 17:29:01 TSI
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