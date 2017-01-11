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Vali Toprak, şampiyon tenisçileri kabul etti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:49
Vali Toprak, şampiyon tenisçileri kabul etti
Vali Toprak, şampiyon tenisçileri kabul etti

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Mersin'de yapılan Okullararası Tenis Grup Müsabakalarında bölge birincisi olan Hakkâri Anadolu Lisesi Erkek Tenis Takımını makamında kabul etti.
Mersin'den başarı ile dönen Hakkâri Anadolu Lisesi Erkek Tenis Takımı; İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve okul müdürü Kazım Gür ile birlikte Vali Toprak'ı ziyaret etti.
Vali Toprak, Hakkâri'de düzenlenen Okullararası Tenis Yarışmasında il birincisi olan ve Mersin'de gerçekleşen Okullararası Tenis Grup Müsabakalarına da katılarak başarı elde eden sporcuları tebrik etti. Vali Toprak, toplam 21 takımın katıldığı erkekler tenis müsabakalarda 4. Grup'ta mücadele eden ve rakiplerini yenerek grubunda birinci olan Hakkâri Anadolu Lisesi Tenis Takımı sporcularını kutlayarak, aynı başarıyı 15-19 Ocak tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek olan Okullararası Tenis Türkiye Şampiyonasında da göstermelerini istedi.
(FT-MSA-Y)

11.01.2017 17:52:35 TSI
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