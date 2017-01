YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, belediye meclisinin 2017 yılının ilk toplantısında yaptığı konuşmasında, "Kenetlendiğimiz takdirde terör yenilecektir" dedi.



Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Ocak Ayı Toplantısı'na Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlık etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Meclis Toplantısı'nda Başkan Çakır, son günlerde yaşanan terör olayları ve hafta sonunda Malatya'da düzenlenen 'Teröre Karşı El Ele Mitingi' hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, konuşmasında geçtiğimiz hafta Malatya'da ve komşu şehri Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki şehit olduğunu belirterek, Gaziantep'de meydana gelen terör saldırısını hatırlattı. Türkiye'nin son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Çakır, bütün terör örgütlerinin aynı anda saldırıya geçtiğini ve Türkiye'nin bu terör örgütlerine karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü vurguladı. Çakır, "Hem Suriye'de DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonlar, hem PKK'yla yapılan mücadele, hem de FETÖ terör örgütü yapılanmasıyla ilgili mücadele başarılı bir şekilde yürütülüyor. Cumartesi günü bütün Malatya'nın katılımıyla, her düşüncede, fikirden, siyasi parti temsilcilerimiz de dahil olmak üzere, STK'ların organize etmiş olduğu bir miting vardı. Çok başarılı geçti. Gerçekten Türkiye genelinde ses getiren ve on binlerin katıldığı terör karşıtı bir eylemdi. Biz terör karşısında kenetlendiğimiz takdirde, terör yılacak ve yenilgiye uğrayacaktır. Terörün amacı, ülkemizde bir korku iklimi oluşturmak, insanlar arasında kamplaşma yaratmak. Ama biz terörün karşısında, her kesimden, her kademeden, her ideolojiden, insanlık, ülkemiz ve milletimiz adına kenetlenirsek, terör karşısındaki galibiyetimiz çok daha hızlı ve güçlü olur. Geçtiğimiz gün bunu başardık. Bu vesile ile bütün Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah terör belası bir an önce sonlandırılır" dedi.

Başkan Çakır'a teşekkür

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise geçtiğimiz hafta Suriye'deki operasyonlar sırasında şehit düşen Arapgirli şehit, Astsubay Hüsnü Bilgiç'in defni dolayısıyla gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Çakır'a teşekkür etti. Cömertoğlu, "Hafta içerisinde El-Bab'da şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile cenazemizin gelmesinden itibaren son gününe kadar hem icraatlarınızla, hem de ekibinizle birlikte büyük bir özveri gösterdiniz. Ekibinize ve size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından, ilave maddelerin gündeme eklenmesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Denetim Komisyonu üye seçimi

Gündem maddeleri arasında yer alan, Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda İrfan Pişkin, M.Metin Bölükbaşı, Nurettin Karaaslan, Metin Mandal ve Kadir Yoldaş Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. Büyükşehir Meclisi, meclis toplantı günlerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi her ayın ikinci Çarşamba günü olarak belirlerken, 2017 yılı meclis tatil ayını ise yoğunluk durumunda ileriki toplantılarda belirlemeyi kararlaştırdı. Meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin de karara bağlandığı toplantıda ayrıca, son dönemde yapılan atamalar, meclis bilgisine sunuldu. Toplantıda ayrıca sözleşmeli personele ödenecek ücretler ile kadro ihdası ile ilgili maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Altyapı yatırımları

Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde; Arapgir ve Arguvan ilçelerinin içmesuyu ve kanalizasyon yapım isi, Kuyuönü-Yeşiltepe taşıyıcı hattı, Abdulgaffar-Şeyhbayram Ölçülebilir Alt Bölge yapım işi, Yakınca-Bostanbaşı Mahalleleri Ölçülebilir Alt Alt Bölge yapım işi, MASKİ Yeni Hizmet Binası Laboratuar yapım işi, muhtelif içmesuyu, kanalizasyon atıksu arıtma tesisi bakım-onarım işleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım borçları ile devam eden yatırımlar ve 2017 de yapılacak olan yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a borçlanma yetkisi verdi.

MOTAŞ hisseleri Büyükşehir'e

Meclis toplantısında ayrıca, MOTAŞ'ın Kültür A.Ş.deki 0.30'luk hissesi ile MEGSAŞ'taki 0.18'lik hissesinin Büyükşehir Belediyesi'ne devri konusunda karar aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemdeki diğer imar maddelerinin bir kısmını görüşerek karara bağlarken, bir kısmını erteledi, bir kısmını ise ilgili komisyonlara havale etti.

Malatya Büyükşehir Meclisi, Ocak Ayı Toplantısının 2. Birleşimini, 17 Ocak Salı günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

11.01.2017 17:58:08 TSI

