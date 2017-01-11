11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:53
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
- "Kenetlendiğimiz takdirde terör yenilecektir"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, belediye meclisinin 2017 yılının ilk toplantısında yaptığı konuşmasında, "Kenetlendiğimiz takdirde terör yenilecektir" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Ocak Ayı Toplantısı'na Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlık etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Meclis Toplantısı'nda Başkan Çakır, son günlerde yaşanan terör olayları ve hafta sonunda Malatya'da düzenlenen 'Teröre Karşı El Ele Mitingi' hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, konuşmasında geçtiğimiz hafta Malatya'da ve komşu şehri Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki şehit olduğunu belirterek, Gaziantep'de meydana gelen terör saldırısını hatırlattı. Türkiye'nin son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Çakır, bütün terör örgütlerinin aynı anda saldırıya geçtiğini ve Türkiye'nin bu terör örgütlerine karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü vurguladı. Çakır, "Hem Suriye'de DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonlar, hem PKK'yla yapılan mücadele, hem de FETÖ terör örgütü yapılanmasıyla ilgili mücadele başarılı bir şekilde yürütülüyor. Cumartesi günü bütün Malatya'nın katılımıyla, her düşüncede, fikirden, siyasi parti temsilcilerimiz de dahil olmak üzere, STK'ların organize etmiş olduğu bir miting vardı. Çok başarılı geçti. Gerçekten Türkiye genelinde ses getiren ve on binlerin katıldığı terör karşıtı bir eylemdi. Biz terör karşısında kenetlendiğimiz takdirde, terör yılacak ve yenilgiye uğrayacaktır. Terörün amacı, ülkemizde bir korku iklimi oluşturmak, insanlar arasında kamplaşma yaratmak. Ama biz terörün karşısında, her kesimden, her kademeden, her ideolojiden, insanlık, ülkemiz ve milletimiz adına kenetlenirsek, terör karşısındaki galibiyetimiz çok daha hızlı ve güçlü olur. Geçtiğimiz gün bunu başardık. Bu vesile ile bütün Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah terör belası bir an önce sonlandırılır" dedi.
Başkan Çakır'a teşekkür
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise geçtiğimiz hafta Suriye'deki operasyonlar sırasında şehit düşen Arapgirli şehit, Astsubay Hüsnü Bilgiç'in defni dolayısıyla gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Çakır'a teşekkür etti. Cömertoğlu, "Hafta içerisinde El-Bab'da şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile cenazemizin gelmesinden itibaren son gününe kadar hem icraatlarınızla, hem de ekibinizle birlikte büyük bir özveri gösterdiniz. Ekibinize ve size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.
Konuşmanın ardından, ilave maddelerin gündeme eklenmesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Denetim Komisyonu üye seçimi
Gündem maddeleri arasında yer alan, Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda İrfan Pişkin, M.Metin Bölükbaşı, Nurettin Karaaslan, Metin Mandal ve Kadir Yoldaş Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. Büyükşehir Meclisi, meclis toplantı günlerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi her ayın ikinci Çarşamba günü olarak belirlerken, 2017 yılı meclis tatil ayını ise yoğunluk durumunda ileriki toplantılarda belirlemeyi kararlaştırdı. Meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin de karara bağlandığı toplantıda ayrıca, son dönemde yapılan atamalar, meclis bilgisine sunuldu. Toplantıda ayrıca sözleşmeli personele ödenecek ücretler ile kadro ihdası ile ilgili maddeler de görüşülerek karara bağlandı.
Altyapı yatırımları
Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde; Arapgir ve Arguvan ilçelerinin içmesuyu ve kanalizasyon yapım isi, Kuyuönü-Yeşiltepe taşıyıcı hattı, Abdulgaffar-Şeyhbayram Ölçülebilir Alt Bölge yapım işi, Yakınca-Bostanbaşı Mahalleleri Ölçülebilir Alt Alt Bölge yapım işi, MASKİ Yeni Hizmet Binası Laboratuar yapım işi, muhtelif içmesuyu, kanalizasyon atıksu arıtma tesisi bakım-onarım işleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım borçları ile devam eden yatırımlar ve 2017 de yapılacak olan yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a borçlanma yetkisi verdi.
MOTAŞ hisseleri Büyükşehir'e
Meclis toplantısında ayrıca, MOTAŞ'ın Kültür A.Ş.deki 0.30'luk hissesi ile MEGSAŞ'taki 0.18'lik hissesinin Büyükşehir Belediyesi'ne devri konusunda karar aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemdeki diğer imar maddelerinin bir kısmını görüşerek karara bağlarken, bir kısmını erteledi, bir kısmını ise ilgili komisyonlara havale etti.
Malatya Büyükşehir Meclisi, Ocak Ayı Toplantısının 2. Birleşimini, 17 Ocak Salı günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.
(CÖ-SD-Y)

11.01.2017 17:58:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'den bayan gazetecilere özel kutlama
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAYAN GAZETECİLERE ÖZEL KUTLAMA
2017 yılının ilk koordinasyon kurulu toplandı
YEREL

2017 YILININ İLK KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
Yüzmede Final okulları birinci oldu
YEREL

YÜZMEDE FİNAL OKULLARI BİRİNCİ OLDU
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
İnönü Üniversitesispor lideri eli boş göndermenin planlarını yapıyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR LİDERİ ELİ BOŞ GÖNDERMENİN PLANLARINI YAPIYOR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Öğrenciler topluca sinemaya gitti
YEREL

ÖĞRENCİLER TOPLUCA SİNEMAYA GİTTİ
Sağlık İl Müdürü Duran Gürkan'ı ziyaret etti
YEREL

SAĞLIK İL MÜDÜRÜ DURAN GÜRKAN'I ZİYARET ETTİ
Jandarmadan asayiş uygulaması
YEREL

JANDARMADAN ASAYİŞ UYGULAMASI
BİMYAD'dan Gürkan'a ziyaret
YEREL

BİMYAD'DAN GÜRKAN'A ZİYARET
'Bir gülücük yeter' projesi kapsamında 7 bin adet satranç takımı dağıtılacak
YEREL

'BİR GÜLÜCÜK YETER' PROJESİ KAPSAMINDA 7 BİN ADET SATRANÇ TAKIMI DAĞITILACAK
Cenaze aracı kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı
YEREL

CENAZE ARACI KAR NEDENİYLE KAYARAK YOLDAN ÇIKTI
'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi' İl İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL

'ÜLKESEL HALK ELİNDE ISLAH PROJESİ' İL İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TKDK'dan kan bağışı çağrısına destek
YEREL

TKDK'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINA DESTEK
Esenlik Müdürü Boyraz MGTC ziyaret etti
YEREL

ESENLİK MÜDÜRÜ BOYRAZ MGTC ZİYARET ETTİ
Vali Mustafa Toprak Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
YEREL

VALİ MUSTAFA TOPRAK MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ
Jandarma Trafikten lise öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

JANDARMA TRAFİKTEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
STK'lardan Çakır'a teşekkür ziyareti
YEREL

STK'LARDAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
55 bin tavuk telef olmakla karşı karşıya
YEREL

55 BİN TAVUK TELEF OLMAKLA KARŞI KARŞIYA
Balin: TSO seçimlerini değerlendirdi
YEREL

BALİN: TSO SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Malatyalı taekwondocular dereceyle döndüler
YEREL

MALATYALI TAEKWONDOCULAR DERECEYLE DÖNDÜLER
Messi Kemal oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakıyor
YEREL

MESSİ KEMAL OYNADIĞI FUTBOLLA HERKESİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR
AK Partili siyasiler Akdemir'i ziyaret etti
YEREL

AK PARTİLİ SİYASİLER AKDEMİR'İ ZİYARET ETTİ
Emniyet Müdürü Urhal MGTC VE MGC'yi ziyaret etti
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ URHAL MGTC VE MGC'Yİ ZİYARET ETTİ