11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TESKİ sağlıklı içme suyu temininde başarısını koruyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:14
TESKİ sağlıklı içme suyu temininde başarısını koruyor
TESKİ sağlıklı içme suyu temininde başarısını koruyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün abonelerine temin ettiği içme sularının dezenfeksiyonu ve klorlanması konusunda yaptığı çalışmalar titizlikle devam ediyor.
TESKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar kapsamında, içme suyunun temini, arıtılması ve son olarak klorlanarak abonelere iletilmesinde geçen süreç hakkında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a bir sunum yapıldı. TESKİ Süleymanpaşa Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan sunuma TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da katıldı.
TESKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Personeli Kimya Mühendisi Deniz Aktaş tarafından yapılan sunumda, vatandaşa iletilen suyun kalitesinin en üst seviyede olması için yapılan çalışmalar anlatıldı. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre TESKİ'nin temin ettiği suların içilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı belirtildi.
İçilebilir suyun ortaya çıkmasındaki en büyük etkenin klorlama işlemi olduğu ve bu sayede TESKİ abonelerinin sağlıklı içme suyu içtikleri belirtildi. TESKİ'nin Tekirdağ sınırları içerisinde klorlama oranının yüzde 100 olduğu ve klorlama yapılmayan hiçbir nokta bulunmadığı da dile getirildi.
Sunumda, "TESKİ Genel Müdürlüğünün halkın sağlığı için dijital klor bakiye ölçüm cihazları, otomatik klor dozajlama cihazları, temizlik, dezenfeksiyon işlemleri ve sağlıklı içme suyunun sağlanması için gerekli tüm ekipmanlara oldukça yüksek bütçe ayırdığı vurgulandı. Klorlama işlemlerini yapan TESKİ personeline uzman eğiticiler aracılığı ile eğitimler verilmektedir. Görevini teorik bilgilere dayanarak uygulamalı bir şekilde yapan TESKİ personeli, böylesine sorumluluk yüklü bir işi başarı ile yerine getiriyor. TESKİ ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurumlar arası işbirliği kapsamında, vatandaşların bilgilendirilmesi için ortak çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Sağlıklı içme suları hakkında el broşürleri hazırlanarak vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca TESKİ'nin sağlıklı içme suyu temini için yaptığı çalışmalar kapsamında, okulların içme suyu depoları temizlendi. Sonuç olarak, normal şartlarda halkın içme suyu ihtiyacının damacana, arıtma cihazı, şişe su, kaynatma gibi bireysel yöntemlerle giderilemeyeceği, TESKİ abonelerinin musluklarından temiz ve güvenilir su akmasını sağlamanın, TESKİ'nin en önemli görevidir"şeklinde bilgi verildi.
Sunumda ayrıca, yakın bir zaman önce Halk Sağlığı Kurumunun istatistiklerine göre "Tekirdağ'ın sağlıklı içme suyunda örnek il" olduğu da belgelendiği hatırlatıldı.
Yapılan sunumun ardından Başkan Albayrak, Tekirdağ halkının bu derece güvenli bir şekilde sağlıklı su içiyor olmasından dolayı memnuniyetini belirtirken, bu çalışmalarda emeği geçen tüm TESKİ emekçilerine teşekkür etti.
(HLD-MEF-Y)

11.01.2017 18:19:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Albayrak, Fen İşleri Daire Başkanlığının 2017 yatırım toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK, FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ 2017 YATIRIM TOPLANTISINA KATILDI
Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilkyardım eğitimleri başladı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ'NİN İLKYARDIM EĞİTİMLERİ BAŞLADI
&quot;4 mevsim yaşayan Tekirdağ&quot; konulu fotoğraf yarışması
YEREL

"4 MEVSİM YAŞAYAN TEKİRDAĞ" KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI
Atıksu işletmeleri 7/24 izleniliyor
YEREL

ATIKSU İŞLETMELERİ 7/24 İZLENİLİYOR
Tekirdağ'da cenaze nakil aracı devrildi: 1 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA CENAZE NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 1 YARALI
Tekirdağ'da son yılların en sert kışı yaşanıyor
YEREL

TEKİRDAĞ'DA SON YILLARIN EN SERT KIŞI YAŞANIYOR
Tekirdağ'da okula gönderilmeyen iki çocuk koruma altında
YEREL

TEKİRDAĞ'DA OKULA GÖNDERİLMEYEN İKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDA
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yaptı
YEREL

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPTI
Basın mensupları öğle yemeğinde buluştu
YEREL

BASIN MENSUPLARI ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞTU
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Tekirdağ'da eğitime kar engeli
YEREL

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Çerkezköy'de ilk kimlik sahibine teslim edildi
YEREL

ÇERKEZKÖY'DE İLK KİMLİK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Çorlu'da kutlandı
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ÇORLU'DA KUTLANDI
Hayrabolu'da çatılardaki buz sarkıtları temizlendi
YEREL

HAYRABOLU'DA ÇATILARDAKİ BUZ SARKITLARI TEMİZLENDİ
Çorlu'daki gazeteciler kahvaltıda buluştu
YEREL

ÇORLU'DAKİ GAZETECİLER KAHVALTIDA BULUŞTU
Tekirdağ'da kar keyfi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAR KEYFİ
Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Eşkinat gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN EŞKİNAT GAZETECİLERLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Başçavuş Yılmazyıldız'dan Kaymakam Karahan'a ziyaret
YEREL

BAŞÇAVUŞ YILMAZYILDIZ'DAN KAYMAKAM KARAHAN'A ZİYARET
TREDAŞ'tan Trakya'daki mültecilere yardım eli
YEREL

TREDAŞ'TAN TRAKYA'DAKİ MÜLTECİLERE YARDIM ELİ
Tarım öğretiminin 171'inci yılı kutlandı
YEREL

TARIM ÖĞRETİMİNİN 171'İNCİ YILI KUTLANDI
Çerkezköy gümrüğünde ticaret hacmi düştü
YEREL

ÇERKEZKÖY GÜMRÜĞÜNDE TİCARET HACMİ DÜŞTÜ