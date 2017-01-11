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TESKİ sağlıklı içme suyu temininde başarısını koruyor



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün abonelerine temin ettiği içme sularının dezenfeksiyonu ve klorlanması konusunda yaptığı çalışmalar titizlikle devam ediyor.

TESKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar kapsamında, içme suyunun temini, arıtılması ve son olarak klorlanarak abonelere iletilmesinde geçen süreç hakkında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a bir sunum yapıldı. TESKİ Süleymanpaşa Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan sunuma TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da katıldı.

TESKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Personeli Kimya Mühendisi Deniz Aktaş tarafından yapılan sunumda, vatandaşa iletilen suyun kalitesinin en üst seviyede olması için yapılan çalışmalar anlatıldı. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre TESKİ'nin temin ettiği suların içilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı belirtildi.

İçilebilir suyun ortaya çıkmasındaki en büyük etkenin klorlama işlemi olduğu ve bu sayede TESKİ abonelerinin sağlıklı içme suyu içtikleri belirtildi. TESKİ'nin Tekirdağ sınırları içerisinde klorlama oranının yüzde 100 olduğu ve klorlama yapılmayan hiçbir nokta bulunmadığı da dile getirildi.

Sunumda, "TESKİ Genel Müdürlüğünün halkın sağlığı için dijital klor bakiye ölçüm cihazları, otomatik klor dozajlama cihazları, temizlik, dezenfeksiyon işlemleri ve sağlıklı içme suyunun sağlanması için gerekli tüm ekipmanlara oldukça yüksek bütçe ayırdığı vurgulandı. Klorlama işlemlerini yapan TESKİ personeline uzman eğiticiler aracılığı ile eğitimler verilmektedir. Görevini teorik bilgilere dayanarak uygulamalı bir şekilde yapan TESKİ personeli, böylesine sorumluluk yüklü bir işi başarı ile yerine getiriyor. TESKİ ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurumlar arası işbirliği kapsamında, vatandaşların bilgilendirilmesi için ortak çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Sağlıklı içme suları hakkında el broşürleri hazırlanarak vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca TESKİ'nin sağlıklı içme suyu temini için yaptığı çalışmalar kapsamında, okulların içme suyu depoları temizlendi. Sonuç olarak, normal şartlarda halkın içme suyu ihtiyacının damacana, arıtma cihazı, şişe su, kaynatma gibi bireysel yöntemlerle giderilemeyeceği, TESKİ abonelerinin musluklarından temiz ve güvenilir su akmasını sağlamanın, TESKİ'nin en önemli görevidir"şeklinde bilgi verildi.

Sunumda ayrıca, yakın bir zaman önce Halk Sağlığı Kurumunun istatistiklerine göre "Tekirdağ'ın sağlıklı içme suyunda örnek il" olduğu da belgelendiği hatırlatıldı.

Yapılan sunumun ardından Başkan Albayrak, Tekirdağ halkının bu derece güvenli bir şekilde sağlıklı su içiyor olmasından dolayı memnuniyetini belirtirken, bu çalışmalarda emeği geçen tüm TESKİ emekçilerine teşekkür etti.

(HLD-MEF-Y)



11.01.2017 18:19:43 TSI

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