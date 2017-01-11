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2017 yılının ilk koordinasyon kurulu toplandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:18
2017 yılının ilk koordinasyon kurulu toplandı
2017 yılının ilk koordinasyon kurulu toplandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 2017 yılının birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Toprak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının açılışında konuşan Vali Mustafa Toprak, toplantıda dile getirilen sorun ve taleplerin çözümü noktasında çalışmaların takipçisi olacağını belirterek Malatya'nın en önemli projelerinden birisi olan Kuzey Çevreyolu Projesine değindi. Kuzey Çevreyolunun artık ihale sürecini tamamladığını kaydeden Toprak, yolun yapım aşamasının başladığını söyledi.
Vali Toprak'ın konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların yöneticileri, 2016 yılı sonu itibariyle yatırım faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda, 2016 yılı yatırım programında büyükşehir belediyesi dışındaki yatırımcı kamu kuruluşların 9 sektörde toplam 316 projesinin yer aldığı belirtildi. Bu projelerin toplam tutarının 4 milyar 511 milyon 483 bin TL olduğu ifade edilirken 2016 yılı ödeneğinin ise 812 milyon 166 bin TL olduğu belirtildi. Söz konusu projelere 2016 yılında 617 milyon 863 bin TL harcama yapılarak yüzde 74 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı da kaydedildi.
Geride kalan 2016 yılı yatırım programında belediyelerin 203 projesinin bulunduğu belirtilerek bu projelerin tutarının ise 408 milyon 242 bin TL olduğu ifade edildi. Genel olarak Malatya'da yatırım programında yer alan toplam 519 projenin 2016 yılı ödeneğinin 1 milyar 169 milyon 719 bin TL olduğu ifade edilirken yatırım projelerine 2016 yılı sonu itibariyle 839 milyon 876 bin TL harcama yapıldığı ve yüzde 72 oranında nakdi gerçekleşme kaydedildiği belirtildi.
Toplam 519 projeden 197'sinin tamamlandığı ve 230 projenin de devam ettiği dile getirilirken 66 projenin ise ihale aşamasında olduğu kaydedildi. 2016 yılında çeşitli nedenlerle 26 projeye başlanılmadığı da belirtilerek yatırım projelerinin sektörel dağılımı ise şu şekilde:
"Projelerin 56'sı eğitim, 277'si diğer kamu hizmetleri (203 proje belediyelerin), 57'si ulaşım, 53'ü tarım 25'i sağlık, 38'i turizm-kültür, 6'sı enerji, 4'ü madencilik ve 3'ü imalat sektöründe yer alıyor"
Geride kalan 2016 yılında Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 289 milyon 25 bin TL ile en fazla ödeneğe sahip olan yatırımcı kurum olarak öne çıkarken Malatya Büyükşehir Belediyesi ise 259 milyon 690 bin TL ile ikinci sırada yer alıyor. Büyükşehir Belediyesini ise 161 milyon 209 bin TL ile DSİ Bölge Müdürlüğü takip ediyor.
2016 yılında en fazla harcama yapan yatırımcı kuruluşlarda ise yine Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 250 milyon 673 bin TL ile birinci sırada yer alıyor. Karayollarını 161 milyon 208 bin TL ile DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, 139 milyon 924 bin TL ile ise Malatya Büyükşehir Belediyesi takip ediyor.
(CÖ-BRN-Y)

11.01.2017 18:22:32 TSI
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