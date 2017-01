YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ankara Gümüşhane Tanıtım Günleri 9-12 Şubat'ta yapılacak

GÜMÜŞHANE (İHA) - Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 9-12 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 5. Ankara Gümüşhane Tanıtım Günleri için Gümüşhane'de toplantı düzenlendi.

Ankara Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) ortaklığında gerçekleştirilecek olan etkinlikle ilgili Vali Okay Memiş başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Ankara GÜDEF Başkanı Hamdi Arslan, GTSO Başkanı İsmail Akçay, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları, Belde Belediye Başkanları, kurum müdürleri, STK ve özel sektör temsilcileri ve 50'ye yakın davetli katıldı.

Organizasyonu gerçekleştirecek olan firmanın yetkililerinin sunum gerçekleştiği toplantıda konuşan Vali Memiş, Valiliğin daha çok içinde olduğu, Kaymakamlıklar ve Belediyelerin misafir gibi değil, işin sahibi gibi davranması gereken bir organizasyon olması gerektiğini söyledi.

Özel firmalara seslenen Vali Memiş, "Biz oraya para kazanmaya gitmeyeceğiz. Biraz masrafımız olacak. Buraya katılacak firmaların bu bir tanıtım, Gümüşhane'nin tanıtımı odaklı bir iş olacağı anlayışıyla işe külfet olarak bakmamalarını istiyorum" dedi.

Önceki yıllarda yapılan organizasyonlarda yaşanan aksaklıklara değinerek bu durumun düzeltilmesi gerektiğine de vurgu yapan Vali Memiş, "Eğer yapıyorsak para kazanma derdine düşmeden Gümüşhane'yi tanıtma derdine düşeceğiz. İlimizin tanıtımına katkıda bulunacak bu organizasyon. Bütün Gümüşhane olarak orada olacağız" diye konuştu.

Gümüşhane'nin turizmde atılım yılı olarak 2017 yılını belirlediklerini ve Ankara Gümüşhane Günleri etkinliğinin de bunun için bir fırsat olduğuna değinen Vali Memiş, "Her ilçemiz her yönüyle tanıtılmalı. Bütün Türkiye'ye mal olmuş yerlerimiz var. Buraları ön plana çıkaracağız. 27 pestil üreticimiz ve organik süt üreten firmalarımız mutlaka orada olmalı. Otellerimiz, spor kulüplerimiz, madenlerimiz mutlaka orada olmalı" ifadelerini kullandı.

Firma yetkilileri 4 gün boyunca Gümüşhane'yi yaşatmak, Gümüşhane'yi Ankara'ya her yönüyle taşımak istediklerini belirtirken, özel sektör temsilcileri ise reyon fiyatlarının yüksek olduğunu, firmanın fiyatlarda biraz daha indirim yapmasını istedi.

Gümüşhane'yi başkentteki vatandaşlara tanıtmak ve başkentte yaşatmak, şehrin kültür, tarih ve turizm, sanayi, tarım ve günlük yaşantısını başkentte sergilemek, yöresel Gümüşhane mutfağını daha geniş kitlelere duyurmak, tanıtmak adına düzenlenecek olan 5. Ankara Gümüşhane Günlerinin taslak programı, reklam görselleri ve diğer çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantı sonunda Gümüşhane'de ki koordinasyonun Vali Yardımcısı Murat Kahraman tarafından yapılması kararlaştırıldı.

