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Çanakkale'de 3 ilçede okullara kar tatili



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

(GD-Y)



11.01.2017 22:12:50 TSI

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