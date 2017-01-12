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Kars Valisi Rahmi Doğan'dan 'Mont' haberine tepki gösterdi



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KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın giyindiği montla ilgili sosyal medya, bazı internet haber siteleri ve gazetelerde yer alan haberlere sert tepki gösterdi.

Günlüğü 20 TL. ilgili firmadan kiralan montun sanki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kendi montuymuş gibi bir algı yaratılmasının kimseye bir şey kazandırmayacağına dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, "Sosyal medyada ve gazetelerde Sayın Bakanımızın montu ile ilgili çıkan hususlar bizim canımızı sıktı. O montlar çok pahalı ve yurtdışından ithal olan montlardır. Yani o montların yerlisi ve Türk yapımı yok. Eksi 30, eksi 40 dereceye hazırlıklı olan bir giysi bulmanız lazım. O mont Sayın Bakanın montu değil. Sayın Bakanın da açıkladığı gibi, Sayın Bakanın kendisinin, şahsının bir montu değil. Biz ne yaptık? Dışarıdan gelen üst düzey misafirlerimiz, korumalar ve diğer farklı görevliler için biz mont kiraladık. Günlüğü 20 liradan montlar kiraladık ve bunları gelen kişilerin sadece tören esnasında kullanabilmeleri amacıyla verdik ve sonrasında da bunlar iade edildi. Şehit yakınlarımıza da benzer şekilde bir kısmını Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzde olan montlar bir kısmına da kiraladığımız montlardan vererek bu yürüyüşe katılmalarını sağladık" dedi.

"Sayın Bakanımıza bu türden bir yakıştırmada bulunması bizim canımızı sıktı"

Sarıkamış etkinliklerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan'ın çok büyük emekleri olduğunu ifade eden Vali Rahmi Doğan, Bakan Arslan'ın vatan ve millet sevgisinin ortada olduğunu söyledi.

Vali Doğan, "Sayın Bakan bu etkinliğe çok gayret gösterdi, çok emek sarf etti, programı yakından takip etti. Katılımın fazla olması için ek seferlerle uçaklar koydurdu. Küçük kapasiteli uçakları büyük kapasiteli uçaklarla değiştirtti. Çok insan bu etkinliğe katılabilsin, gelsin diye bize maddi ve manevi destekte bulundu. Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan ciddi anlamda bir katkıda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yine bize sağlamış olduğu desteklerle biz bu programları icra ettik. O kadar insanı oraya topluyorsunuz. Bir takım faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bu kadar bir gayret, bu kadar bir emek varken, zaten Sayın bakanın vatan, millet sevgisi ortada iken kimsenin farkında bile olmadığı ve kendi şahsının da olmadığı bir şeyden, birilerinin bir şeyler tutturarak hem bizim etkinliğimizi küçümsemesi hem Sayın Bakanımıza bu türden bir yakıştırmada bulunması bizim canımızı sıktı. Buna üzüldük. Tekrar söylüyorum bu mont Sayın Bakanın montu değil, giderken de montu ilgili yerlere verildi" diye konuştu.

"Mont haberi art niyetli birileri tarafından programa gölge düşürmek için yapıldı"

Mont haberinin art niyetli birileri tarafından programa gölge düşürmek için yapıldığının altını çizen Vali Rahmi Doğan, özetle şunları söyledi:

"Türkiye'de kayak merkezlerine gittiğiniz zaman bu ve buna benzer montlardan çok sayıda görürsünüz. Ama dikkatimizden kaçan bir durumdur. Kimse de fark etmemiştir. İki gün birlikte yan yana dolaşmış olmamıza rağmen, o kadar insan orada iken fark edilmemişken, art niyetli birilerinin bunu öne çıkartması bizim programımıza gölge düşürmeye çalışması da hoş değil."

(IÇ-Y)



12.01.2017 09:18:51 TSI

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