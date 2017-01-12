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Başsavcı Güre'den DTB'ye ziyaret



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret ederek, Meclis Başkanı Ahmet Ay ile kentin ekonomik ve genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, DTB'ye iadeyi ziyarette bulundu. DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şeyhmus Ayhan, Ramazan Özkılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu tarafından karşılanan Başsavcı Güre, kentin ekonomik ve genel durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Meclis Başkanı Ay, DTB'nin projeleri ve çalışmaları hakkında Başsavcı Güre'ye bilgi vererek, borsa tarafından 3 dilde hazırlanan Sırlar ve Surlar Şehri Diyarbakır kataloğunu hediye etti.

(İHA-MP-Y)



12.01.2017 10:25:20 TSI

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