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PTT Başmüdürü Türkyılmaz, Melikgazi Belediyesi'ni Ziyaret Etti



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KAYSERİ (İHA) - PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı ve yapılabilinecek eğitim işbirliğini görüştürler.

Kurum ve kuruluşlar ile barışık bir belediye

Özellikle iletişim alanında yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür eden PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz "Kayseri kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri şanslı çünkü hizmet dolu yerel yönetim başkanları var. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapan bir belediye olması Kayseri de hayatı ve devlet işleyişini kolaylaştırıyor. Melikgazi Belediye Başkanı ve ekibine PTT kurumuna destek verdiği, bina tahsis ettiği ve genel çalışmalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman kurum ve kuruluşlar, dernek ve oda, mesleki kuruluşları ile dayanışma ve birlik içerisinde çalıştıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "Kayseri her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Ancak bunun sağlıklı, planlı ve dengeli olması gerekmektedir. Bu neden ile her kurum çok önemli ve gereklidir. Dayanışma içerisinde bir yönetim, işbirliği ve birliktelik bir anlayış topluma gelişme ve kalkınma olarak yansımaktadır. Bu tür ziyaret ile hem fikir alış verişinde bulunuyor hem de yapılanları değerlendirirken yapılabilinecek ortak projeleri araştırıyoruz. Çocuk Meclis üyelerimiz PTT bölge müdürlüğüne ziyarette bulunarak iletişimin önemeni kamuoyuna yansıtmaktadır. Belediye çalışmaları özellikle yerel PTT kaynaklarından yararlanıyor ve planlama yapıyoruz" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Muğla PTT Başmüdürü iken Kayseri PTT Başmüdürlüğünde göreve yeni başlayan Bölge Müdürüne 'hoş geldiniz' diyerek başarılar temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



12.01.2017 10:43:05 TSI

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