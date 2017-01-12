YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Kartepe Zabıtası denetimlerini sürdürüyor



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerini mercek altına aldı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, ilçede faaliyet gösteren market, bakkal ve süpermarket statüsündeki işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Denetimlerde ekipler özellikle ambalajlı ürünlerin imalat ve son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti. Ekipler, raflarda satışa sunulan son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere de imha etmek üzere el koydu. Zabıta ekipleri ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran işletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlattı.

(İG-GY-Y)



12.01.2017 10:49:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER