Kartepe Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerini mercek altına aldı.
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, ilçede faaliyet gösteren market, bakkal ve süpermarket statüsündeki işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Denetimlerde ekipler özellikle ambalajlı ürünlerin imalat ve son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti. Ekipler, raflarda satışa sunulan son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere de imha etmek üzere el koydu. Zabıta ekipleri ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran işletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlattı.
(İG-GY-Y)
12.01.2017 10:49:09 TSI
NNNN