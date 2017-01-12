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Hem eğleniyorlar hem kilo veriyorlar



ANKARA (İHA) - Fazla kilolarından kurtulmak, form tutmak ve zinde kalmak isteyen Mamaklı kadınlar, eğlenceyi ve sporu bir araya getiren Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde buluşuyor.

Haftanın üç günü Başak Gençlik ve Spor Merkezi'de verilen step, plates ve zumba derslerinde kadınlar hem eğleniyor hem de fazla kilolarından kurtuluyor. Dersler profesyonel hocalar eşliğinde ve sadece kadınlara yönelik yapılıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sağlıklı bir yaşam için spor şarttır. İlçemizde spor yapmak isteyen herkes mevcut imkanlarımızdan sonuna kadar faydalanabiliyor" dedi.

Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde verilen step, plates ve zumba dersleri iki grupta veriliyor. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri dersler ilk grupta 13.00-14.30 arası, ikinci grupta ise 15.30-16.30 arasında veriliyor.

(BC-CC-Y)



12.01.2017 10:58:27 TSI

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