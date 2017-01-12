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Cide Kaymakamlığı'nda geçici görev değişimi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Cide Kaymakamı Fatih Demir, geçici görevle Mersin Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne görevlendirildi.

Yaklaşık 2 yıldır Cide Kaymakamlığı görevini sürdüren Fatih Demir, İç İşleri Bakanlığının talimatıyla geçici olarak Mersin Valiliği Hukuk Müşavirliği'nde görev yapacak. 2014 yılından beri Cide'de görev yapan Demir, hafta sonu görevinden ayrıldı. Gelecek hafta içerisinde geçici görevlendirildiği Mersin Valiliği'nde göreve başlayacak olan Fatih Demir sonrası, Cide Kaymakamlığı'na geçen hafta içerisinde herhangi bir görevlendirme yapılmadı.

Cide Kaymakamlık görevini Fatih Demir'in geçici olarak gittiği görevden dönene kadar, Şenpazar Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu'nun vekalet edeceği öğrenildi.

(MS-GY-Y)



12.01.2017 11:13:20 TSI

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