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Küçükçekmece'de sivil savunma eğitimleri devam ediyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:15
Küçükçekmece'de sivil savunma eğitimleri devam ediyor
Küçükçekmece'de sivil savunma eğitimleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Belediyesi, ilçede meydana gelebilecek afet ve felaketlerde bilinçli ekipler oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği olası felaketlerde göreve hazır enkaz-kayıp arama kurtarma ve sualtı arama kurtarma ekiplerinin sayılarını artırmak amacıyla eğitimlerini hızlandırdı.Antalya Kaş'ta yapılan 1 yıldız sualtı arama kurtarma eğitimleri sonunda ekip sayısı 9 adet 1 yıldız dalıcı, 3 adet 3 yıldız dalıcı,1 adet sualtı alet kullanma yetkisine sahip balıkadam ve bir adet 1 yıldız dalış eğitmeni, olarak yenilendi.

Eğitimler 2017'de de hız kesmeden devam edecek
60 kişilik enkaz-kayıp arama kurtarma ekip sayısını da 2017 son çeyreğine kadar 200 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Sivil Savunma Amiri Emrah Karataş, "Projesi devam edendeprem smülatör tırımızı da 2017 yılı sonunda bitirmiş olacağız.Bu smülatör deprem tırlarımızla ilçe okullarında öğrencilerimize bire bir depremi yaşatıp gerekli önlemlerin alınması noktasında eğitimler vereceğiz. Küçükçekmece afete hazır sloganımız başlığı altında 33 adet temel yaşam ihtiyaçlarını barındıran afet istasyonumuz (deprem konteyneri) Küçükçekmece'nin belirli bölgelerine konuşlandırıldı. Yine ilçemiz halkına Temel Afet Bilinci Eğitimleri vermeye devam edeceğiz.Yıl sonunda 350 bin kişiye bu eğitimleri vermiş olmayı hedefliyoruz.Bunların yanı sıra ilçemiz kamu kurum ve kuruluşlarında okul ve hastanelerde hali hazırda planlanmış ve uygulamada olan deprem tatbikatlarına sivil savunma amirliği olarak refakat ediyoruz. 21 mahallede muhtarlarımızla müşterek çalışıp Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) oluşturup gerekli eğitimleri verdikten sonra olası afet anında daha etkili ve hızlı müdahaleyi sağlamayı amaçlıyoruz. Programlarımız sonunda Küçükçekmece halkının en az yüzde ellisinin temel afet bilinci eğitimi almış olmasını hedefliyoruz" dedi.
(HB-ÖK-Y)

12.01.2017 11:18:52 TSI
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