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Beytüşşebap'ta fotoğraf sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Serdar Gükçe

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde açılan fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde amatör fotoğrafçılık yapan bir grup tarafından gönderilen fotoğraflar, Beytüşşebap ilçesi Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Çok Programlı Anadolu Lisesinde sergilendi. Sergiye, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okul Müdürü Hasan Kavuncu, "Beytüşşebap yöresinde gerçekleştirilen fotoğraf sergisi çalışması için emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederim. Bu fotoğraflar sergilenmesi için daha önce ilçemizde görev yapan Ramazan Bayram adlı arkadaşımızın aracılığıyla gönderildi. Serginin temel amacı öğrencilerimize çevre bilinci ve doğaya karşı şuurluluk esasını ihtiva etmek. Bu anlamda manidar bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İlk defa bir fotoğraf sergisi açılıyor burada öğrencilerin yoğun ilgisi sevindirdi. Sergimiz iki gün daha devam edecek" dedi.

(SRD-MP-Y)



12.01.2017 11:26:45 TSI

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