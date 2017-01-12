CHP Aydın Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Oluşturuldu
(Fotoğraflı)
Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın'da 'Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu' oluşturdu. Platformun Başkanlığı'na adından aldığı uluslararası ödüllerle söz ettiren Sökeli genç yönetmen Yavuz Pullukçu getirildi.
CHP Tüzüğünün 41. Maddesi'ne istinaden oluşturulan 'Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nun yönetimi de belirlendi. Yavuz Pullukçu Başkanlığı'ndaki Platformun yönetiminde Elif Dudaklı, Umut Özgür Özel, Özgür Özsümer, Yağız Pullukçu, Bülent Salih Doğan, Hümeyra Durdu yer alıyor.
Platform tüzük, parti programı, kuruluş ilkeleri ve sosyal demokrasi çerçevesinde araştırmalar yapacak. Sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel konularda politika ve projeler geliştirecek. İl genelinde hizmet verecek olan CHP Aydın Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu adından da anlaşıldığı gibi bilim ve kültürel etkinlikler düzenleyecek.
CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ile yapılan görüşmelerin sonunda Başkanlık ve yönetimi oluşturma görevinin kendisine verilmesinden yana çok mutlu olduğunu ifade eden Yavuz Pullukçu; "Genç ve dinamik bir ekip oluşturduğumuza inanıyorum. Başta partimizin örgütlerinin destekleriyle güzel etkinlikler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Platform partimiz ve Aydın iline hayırlı olsun" dedi.
(LT-MB-Y)
12.01.2017 11:29:50 TSI
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