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Kurtalan İHL öğrencileri Dicle Üniversitesi'nde



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Siirt Kurtalan Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Dicle Üniversitesini ziyaret ederek, fakülteleri tanıdı.

Dicle Üniversitesi'ni ziyaret eden Kurtalan İHL öğrencileri sorumlu öğretmenleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Faysal Özdemir eşliğinde tıp, hukuk ve ilahiyat fakültelerine uğrayarak hem eğitim hem de kampüsün fiziki koşullarıyla ilgili bilgi sahibi oldular. Kampüsün bu kadar büyük, yeşil alanlarıyla, binalarıyla bu kadar güzel bir yer olduğunu tahmin etmediklerini dile getiren öğrenciler, böyle bir üniversitede eğitim görmek için çaba sarf edeceklerini söylediler.

Kampüste bir süre gezen ve birer Dicle Üniversitesi öğrencisi olacakları sözünü veren öğrenciler, İlahiyat Fakültesi'ndeki yemekten sonra hatıra fotoğrafı çektirerek kampüsten ayrıldı.

(İHA-MP-Y)



12.01.2017 11:29:51 TSI

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