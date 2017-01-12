12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burdur'da planlı elektrik kesintisi

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:30
Burdur'da planlı elektrik kesintisi

BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Bucak ilçesinde 14 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Merkez: 08.00-17.00 Fevzi Çakmak ve Emek Mahalleleri, KYK Yurdu, Ali Kemal Erdem Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa, Yunus Emre ve Dilek Caddeleri, Topçu ve Demirtaş Sokakları, Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu, Şair Nedim, Nuri Ortaç, Zeynel Abidin, Göl Yolu, Ahmet Taner Kışlalı Caddeleri, Ahmet Ruhi Yeşilyurt, 23, 19, 31, 13, 29 ve Fahri Şentürk Sokakları
Merkez: 09.00-17.00 Kışla Mahallesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Bucak: 09.00-17.00 Barbaros Mahallesi Belediye İçme Su Pompaları, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustafa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 Sokakları, Onaç Mahallesi İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 Sokak
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 11:34:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Burdur'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

BURDUR'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ