YEREL HABERLER / BURDUR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burdur'da planlı elektrik kesintisi

Burdur'da planlı elektrik kesintisi



BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Bucak ilçesinde 14 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Merkez: 08.00-17.00 Fevzi Çakmak ve Emek Mahalleleri, KYK Yurdu, Ali Kemal Erdem Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa, Yunus Emre ve Dilek Caddeleri, Topçu ve Demirtaş Sokakları, Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu, Şair Nedim, Nuri Ortaç, Zeynel Abidin, Göl Yolu, Ahmet Taner Kışlalı Caddeleri, Ahmet Ruhi Yeşilyurt, 23, 19, 31, 13, 29 ve Fahri Şentürk Sokakları

Merkez: 09.00-17.00 Kışla Mahallesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Bucak: 09.00-17.00 Barbaros Mahallesi Belediye İçme Su Pompaları, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustafa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 Sokakları, Onaç Mahallesi İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 Sokak

(SÇ-SÇ-Y)



12.01.2017 11:34:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER