Marmaraereğlisi Belediyesi Spor Kulübü'nden büyük başarı
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TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü basketbol kız takımı oyuncuları il karmasında göz doldurdu.
6-8 Ocak tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Çanakkale, Sakarya ve Kırklareli ile aynı grupta mücadele eden il karması, 3 maçta 3 galibiyet alarak çeyrek finale katılma hakkı kazandı. 2004 doğumlu sporcular, Büşra, Çiğdem, Salime ve Fatma Nur haftaya İstanbul'da düzenlenecek Yıldız B Milli Takım aday kadrosunun seçmelerine çağrıldı.
Spora ve sporcuya olan desteğini hiç esirmeyen Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapılan spor faaliyetlerinde her zaman sporcularımızın yanında olmaya gayret ettik. Gençlerimizi sağlıklı ve sağlam bir gelecek için spora teşvik etmeye devam ediyoruz. Üç sezondur kulüp başkanımız ve antrenörlerimiz de alt yapı sporcularımız için disiplinli çalışmalar sürdürmekte. Emeklerimizin karşılığını almaya başladığımız için gururluyuz. Sporcularımızı ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi kutlar, seçmeler için başarılar dilerim" dedi.
(YG-MEF-Y)
12.01.2017 11:35:34 TSI
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