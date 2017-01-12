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Başkan Yaman'dan AK Parti Teşkilat Başkan Danışmanı Aktaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkan Danışmanı Mevlüt Aktaş'ı ziyaret etti.

Teşkilat Başkan Danışmanlığının yanı sıra Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan Mevlüt Aktaş ile Başkan Yaman karşılıklı istişareler gerçekleştirirken, ülke gündemi hakkında da konuştular. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Yaman, "AK Parti Genel Merkezinde Teşkilat Başkan Danışmanımız aynı zamanda Özel Kalem Müdür Yardımcısı kardeşim Mevlüt Aktaş ile bir araya gelip güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(CKT-CY)



12.01.2017 11:38:58 TSI

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