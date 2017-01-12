YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenimahalleli minikler masal kahramanı Küçük Prens ile buluştu

Yenimahalleli minikler masal kahramanı Küçük Prens ile buluştu



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz müzikli çocuk oyunları, Burak Çağrı Aydüz'ün yazıp yönettiği "Küçük Prens Masal Gezegeninde" adlı oyunla devam ediyor.

50'inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyuna minik tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyunda masallar anlatarak çocukları eğlendirmeye çalışan Küçük Prens'in masalları değiştirmeye çalışan Trolina adlı kötü kalpli karakter ile mücadelesi anlatıldı. Adeta miniklere masal dünyasında gezinti yaptıran Küçük Prens, oyun sonunda masalların kötü bitmesi için uğraşan Trolina'yı alt etmeyi başardı.

Oyunun bitiminde tiyatro salonundan mutlu ayrılan miniklere Yenimahalle Belediyesi tarafından hikaye kitabı da dağıtıldı. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için oyun, 17-24 Ocak Salı günleri saat 10.00'da, 19 Ocak Perşembe günü saat 14.00'de, 22-29 Ocak ve 5-12 Şubat Pazar günleri de saat 14.00'de yeniden sahnede olacak.

(BC-CC-Y)



12.01.2017 11:39:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER