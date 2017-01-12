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İHH mülteci aileleri unutmadı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:43
İHH mülteci aileleri unutmadı
İHH mülteci aileleri unutmadı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat İHH Derneği, Yozgat'ta ikamet eden Afgan, Irak ve Suriyeli ailelere yakacak, giyecek ve yiyecek yardımı yaptı. Dernek yetkilileri aileleri evlerinde ziyaret ederek yardımları teslim etti.
Yozgat İHH Derneği, soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren mülteci ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Son iki ayda Yozgat'a yoğun bir şekilde mülteci girişi olduğunu hatırlatan Yozgat İHH Derneği Başkanı Şahin Çarkçı, bu ailelere yakacak, yiyecek ve giyecek yardımında bulunduklarını dile getirdi.
Yozgat'ta mülteci ailelerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Çarkçı, "İHH Derneği olarak Yozgat'ta mülteci ailelerle yakından ilgileniyoruz. Son 2 ayda Yozgat'a yoğun bir mülteci girişi yaşandı. Evi olmayan mültecilerin kiralarını karşılamalarında yardımcı oluyoruz. Ayrıca soğuk kış günlerinde odun ve kömür konusunda ailelere desteklerimiz oluyor" dedi.
100 aileye kışlık giyim yardımı yaptıklarını hatırlatan Çarkçı, "Afganlı, Iraklı ve Suriyeli 100 aileye kışlık giyim yardımında bulunduk. Merkezin bize ulaştırdığı kıyafetleri mülteci ailelere dağıttık. Ayrıca mülteci ve yerli halkımız olmak üzere 50 aileye hazırlamış olduğumuz gıda kolilerini de ulaştırdık" şeklinde konuştu.
Çarkçı son olarak ise mülteci ailelere mobilya, beyaz eşya gibi yardımları da yaptıklarını hatırlatarak "İHH olarak ikinci el eşyaları kabul etmiyorduk. Yalnız bağışçılarımızı eşya konusunda kıramadık ve ikinci el eşyaları mülteci ailelerimize ulaştırdık" ifadelerinde bulundu.
(BMG-AÖ-Y)

12.01.2017 11:47:41 TSI
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