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Vali Erin kamu kurumlarından bilgi aldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:52
Vali Erin kamu kurumlarından bilgi aldı
Vali Erin kamu kurumlarından bilgi aldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, ildeki bazı kamu kurumlarını ziyaret ederek, kurum amirlerinden yürüttükleri çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.
Vali Abdullah Erin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, KOSGEB, Projeler Koordinasyon Merkezi, Mahalli İdareler Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hizmet binalarında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, ziyaret ettiği kurumlarda kurum amirleri ve çalışanları ile bir süre sohbet ederek, yöneticilerden hizmetleri yürütürken vatandaşın memnuniyetinin daima ön planda tutularak çalışmaların yürütülmesini istedi.
Vali Abdullah Erin, ziyaret programının son bölümünde Mahalli İdareler İş Hanında hizmet veren Projeler Koordinasyon Merkezi ile Mahalli İdareler Müdürlüğünü ziyarette aynı iş hanında faaliyetini sürdüren Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti ile GAP Gençlik ve Kültür Evini de ziyaret etti.
(AHM)

12.01.2017 11:54:28 TSI
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