YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başarı hikayelerine bir yenisi eklendi

Başarı hikayelerine bir yenisi eklendi

- Şehitkamil'in TEOG birincisi gururlandırdı

- TEOG Türkiye birincilerinden Ayşegül Payo, cerrah olmak istiyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren okuma salonlarında eğitim gören ve girdiği Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) önemli bir başarının altına imza atan Ayşegül Payo, sorulan 120 sorunun tamamını doğru cevapladı. Beyin cerrahı olmak isteyen Ayşegül Payo, daha fazla çalışarak hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi çatısı altında önemli bir başarı hikayesi yazıldı. Eğitime olan yatırımlarını her geçen gün arttırarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi, okuma salonları aracılığıyla sunduğu nitelikli eğitimin meyvesini bu sene de aldı. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi Okuma Salonunda eğitim gören Nezahat Kemal Akınal Ortaöğretim 8. sınıf öğrencisi Ayşegül Payo, Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda sorulan 120 sorunun tamamına doğru cevap vererek Türkiye birincilerinden olmayı başardı. Gelecekte beyin cerrahı olmayı arzuladığını dile getiren Ayşegül Payo, çok çalışarak hedefine ulaşmak istediğini ifade etti.

Sunulan imkanların kendisine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ayşegül Payo, "Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan Mehmet Akif Ersoy Okuma Salonuna gelerek okulda işlediğimiz dersleri tekrar ediyoruz. Eksik gördüğümüz konuları burada hocalarımız nezaretinde gözden geçirip daha iyi bilgileniyoruz. Belirli günlerde işlediğimiz dersler üzerinden deneme sınavları yapıyoruz. Burada almış olduğum eğitimlerle birlikte, deneme sınavlarında seviyem her geçen gün yükseldi. Sınavda da çalıştığım konulardan sorular çıktı. Bu sayede TEOG sınavında 120 soruda 120 doğru cevap verdim. Sınavda başarılı olmamın en büyük etkisi gerçekten burada almış olduğum eğitimlerdir. Sınavda büyük bir başarıya ulaştığım için çok mutluyum. Başarılı olmanın tek yolu eğitimden geçiyor. Ben de bu amaçla çıktığım yolda hedeflerime doğru ilerliyorum. Bu konuda hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na, Mehmet Akif Ersoy Okuma Salonunda bizlere ders veren tüm öğretmenlerime ve öğrencisi olduğum Nezahat Kemal Akınal Ortaokulu Müdürümüz ile okulda dersime giren tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

''Gurur ve onur duyuyoruz''

Ayşegül Payo'nun öğretmenlerinden Haşim Korkmaz, Şehitkamil Belediyesi tarafından özellikle dar gelirli ailelerin yaşadığı semtlerde açılan okuma salonlarında önemli başarılar elde edildiğini aktardı. Ayşegül'ün başarısıyla gururlandıklarını belirten Haşim Korkmaz, "Yaptığımız faaliyetleri, öğrencilerin okuldaki test eksikliklerini tamamlamak için yapıyoruz. Bu hizmetimiz, Şehitkamil Belediyemizin özellikle kenar semtlerde, okuma imkanı ve kitap alma imkanı olmayan öğrencilerimize yönelik yapılan bir faaliyettir. Bu faaliyetlerimizin de meyvesini almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde Yasin Kılıç isimli bir öğrencimiz yine TEOG sınavında derece elde eden bir öğrencimizdi. Bu yıl da Ayşegül Payo öğrencimiz TEOG sınavında sorulan tüm soruları doğru cevapladı ve tam puan aldı. Öğrencimizin almış olduğu bu başarıdan dolayı da biz öğretmenleri olarak kendileriyle gurur ve onur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de kendisine başarılar diliyorum. Ben, öğrencilerimize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(BRN-Y)



12.01.2017 11:59:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER