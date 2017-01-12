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Emekli personelden Başkan Baran'a veda ziyareti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi'nde uzun yıllardır hizmet verdikten sonra emekliliğe ayrılan 4 personel, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ı makamında ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, uzun yıllar belediyenin farklı birimlerinde görev yaparak emekli olmaya hak kazanan 4 personel; Yalçın Tanı, Metin Çiçek, Habip Kaya ve Ahmet Pekşen'i makamında ağırladı. Ziyarete ayrıca Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ve yönetim kurulu üyeleri; Ertuğrul Çınar, Mehmet Er ve Ergün Tanrıverdi de katıldı.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Alın terleriyle bir ömür veren; Bunun karşılığında ise nasip olan emeklilik hayatına adımlarını atan personelimizi tebrik ediyorum. Uzun süre Belediyemizde halkımıza hizmet ettiniz. Çalışmalarınızla kentimizin kalkınmasına destek oldunuz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah emeğiniz ve alın teriniz ile kazandıklarınızı aileniz ile mutluluk içerisinde harcarsınız" ifadelerini kullandı.

(İG-AY)



12.01.2017 12:12:12 TSI

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