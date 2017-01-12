Beyşehir kent merkezi karanlıktan kurtuldu
(Fotoğraflı)
Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçe merkezine, yürütülen yoğun mesainin ardından elektrik yeniden verilmeye başlandı.
Son kar yağışı ve tipinin ardından enerji nakil hatlarında oluşan hasar ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle 22 saat boyunca elektrik verilemeyen Beyşehir'de, MEDAŞ ekiplerinin Beyşehir Belediyesi'nin verdiği iş makineleri desteğiyle sahaya çıkarak yürüttüğü yoğun çalışmalar sonrasında ilçe merkezi karanlıkta kalmaktan kurtarıldı. Konya'dan takviye gelen ekiplerin yanısıra özel sektörün de destek verdiği MEDAŞ ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezine enerji vermeyi yeniden sağladı. Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerde ise elektrik kesintisinin son bulmasının biraz daha zaman alabileceği belirtildi. Kar yağışı sonrası buz yükünü kaldıramaması nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan kopmalar nedeniyle Beyşehir'in dış mahallelerinin yanısıra yakın çevresindeki ilçeler olan Derebucak ve Hüyük'te de elektrik kesintileri yaşanıyor.
(ARÖ-FM-Y)
12.01.2017 12:12:38 TSI
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