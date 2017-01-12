Batman Barosu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
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Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Baro Başkanlığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin işbirliği protokolü" imzalandı.
Protokolü, Baro Başkanı Abdulhamit Çakan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar imzaladı. Çakan, protokol ile hükümlülerin, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 105/A maddesi gereğince, şartla salıverilerek cezalarının geri kalan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle geçirilmesine karar verilen hükümlülerin, hapis cezası yerine kamu hizmeti yaparak hem cezalarını yerine getirdiğini hem de toplum içerisinde cezasını çektiği için aile ve sosyal yaşamından kopmadığını, bu haliyle hem hükümlü hem de kamu kurum ve kuruluşları açısından faydalı bir uygulama olduğunu belirtti.
(MŞY-MP-Y)
12.01.2017 12:12:20 TSI
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