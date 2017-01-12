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Serik Kaymakamı Şimşek, öğrencileri ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Temel Eğitimden Orta Eğitimi Geçiş Sınavı'nda (TEOG) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, TEOG sınavında dereceye giren Özel Yükseliş Koleji öğrencileri Ali Sabutay Püseli, Ali Tunahan Işık, Tekeli Ortaokulu öğrencileri Makbule Betül Çelebioğlu, Utku Berk Tuzcu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Tuğba Akman'ı ödüllendirdi. Ziyaret sırasında öğrencilere Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve Okul Müdürleri'de eşlik etti. Öğrencilere tercih aşamasında kimseden etkilenmemeleri ve gönüllerinde yatan okullara tercih yapmaları konusunda öğüt veren Kaymakam Şimşek, "Sizler ilçemizin TEOG sınavında en başarılı öğrencileri olarak şimdiden kendinize hedef koyun. Bu hedefiniz doğrultusunda planlı programlı olun, çok çalışın ve hedefinize ulaşın" dedi. Kız çocuklarının okutulması gerektiğine vurgu yapan Şimşek, "Burada iki kız öğrencimizi gördüm ve çok mutlu oldum. Kız çocuklarımız da mutlaka okutulmalı."

Kendi ailesinden örnekler veren Şimşek, "Zamanında annem ve babam ablamın okumasına izin vermeselerdi şimdi anneanne ve babaanne olarak evde olacaktı. Ama şimdi doktor olarak insanlarımıza hizmet ediyor" diye konuştu.

(ST-SÇ-Y)



12.01.2017 12:18:38 TSI

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