YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akkaya, çatısı çöken Pazar yeriyle ilgili hazırlanan raporu açıkladı

Başkan Akkaya, çatısı çöken Pazar yeriyle ilgili hazırlanan raporu açıkladı



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü kapalı pazar yerinin bir kısmında yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelen çökme olayı sonrasında hazırlanan rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Akşehir Belediyesi tarafından Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı öğretim görevlilerinden oluşan bir heyete yaptırılan incelemenin ardından hazırlanan heyet raporu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Akşehir'de Perşembe günleri kurulan pazar yerinin ilçenin en büyük sebze pazarı olduğunu ifade eden Başkan Akkaya, pazarın 2003 yılında yapımının tamamlandığını belirtti. Toplamda 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan pazar alanında 3 bin 136 metrekarelik bölümünün de kapalı olarak hizmet verildiğini kaydeden Başkan Akkaya, "Bu 3 bin 136 metrekarelik kapalı alanın yaklaşık yüzde 10'luk bölümünde, 300 metrekarelik bir bölümde çökme meydana geldi. Meteoroloji verilerine göre son 56 yılın en yüksek kar yağışı şehrimizde meydana geldi. Hamdolsun bu bizim için berekettir. Karla ilgili yaptığımız çalışmalara karla mücadele demiyoruz, çünkü mücadele olumsuz şeyler için yapılır düşüncesiyle kar temizliği ya da kar kürüme faaliyeti olarak nitelendiriyoruz. Meteoroloji verilerimize göre 1960 yılına kadar elde bir veri kaydı yoktur. 1960 yılından itibaren ellerinde veri var. Bu 1960 yılından itibaren 56 yıllık veri içerisinde en yüksek kar yağışı o pazarımızın çöktüğü gün değil ama çökmesine vesile olan kar yağışının olduğu tespit edildi. Yılbaşından bir önceki gün yerel itibari ile şehrimizde 66 santimetrelik bir kar kalınlığı ölçülmüştür Akşehir Meteoroloji Müdürlüğü tarafından verilen bu 56 yıllık verilere göre bu dediğimiz tarihteki yağış birinci, 1960 yılında yaşanan 62 santimetrelik yağış da ikincidir. Tabii her rahmetin bir zahmeti, külfeti var. Bu zahmet konusunda da belediyelerimizde yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor, biraz telaşe oluşturuyor. Ama biz bundan şikayetçi değiliz. Yine vatandaşlarımız yani yayalar ve araç sürücüleri için de zorluklar oluşturuyor. Tabii bunlar doğaldır ama gerekli tedbirler alındı ve can kaybı olmadan bu süreç geçirildi" dedi.



- Göçüğe neden yoğun kar yağışı -

Kapalı Pazar yerinin çelik konstrüksiyonla kafes tipi ya da makas tipi denilen bir yöntemle yapıldığını kaydeden Başkan Akkaya, "Bugüne kadarda her hangi bir yağışta ve rüzgarlarda göçme eğilimi göstermemiştir. Göçmenin olduğu gün enkaz kaldırma çalışmalarında ilk olarak yaralılarımız kurtarıldı. Daha sonra araştırma çalışmalarımız yapıldı. Akşehirimizdeki yapı denetim firmasının teknik elemanları ve Akşehir Belediyemiz teknik elemanlarından bir heyet oluşturduk ve incelemelerde bulunduk. Daha sonra da Selçuk Üniversitemizden Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü alanında ihtisas yapan akademisyen hocalarımızdan oluşan bir heyet inceleme yaptı ve onların da raporlarını aldık. Gerek bizim mühendis arkadaşlarımızın raporunda, gerekse üniversitemizden gelen hocalarımızın sunduğu raporda yoğun kar yağışı üzerinde karar bağlandı" diye konuştu.

Başkan Akkaya, "Allah'a hamdolsun ki, bu çökme olayında can kaybımız olmadı. 4 vatandaşımız yaralandı. Bu vatandaşlarımızdan 3 tanesi hadisenin vuku bulduğu günün ertesi taburcu oldular. Bir kısmı hemen gerekli müdahaleler, kontrolleri yapılarak taburcu edildi. Bunların gerek hastane masrafları, gerekse orada çöken bölümdeki pazarcı esnaflarımızın maddi kayıplarını karşılama noktasında gerekli bütün raporlarımızı tuttuk. Devletimizin gerekli kurumları ve belediyemiz kanalıyla onların bu zararlarını karşılayacağız" şeklinde konuştu.



"Pazar yerinin kalan kısmı yıkılmalı"

Başkan Akkaya, daha sonra Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Kamanlı, Doç. Dr. Ali Köken ve Yrd. Doç. Dr. Adnan Karaduman tarafından hazırlanan raporu okuyarak rapordaki sonuç, kanaatler ve alınacak tedbirler ile ilgili bilgiler verdi. Raporda, "Perşembe pazarında meydana gelen göçmenin olay günü ve hemen öncesinde yağan yoğun kar yağışından dolayı meydana gelen yük etkisinin yapının hesaplamalarında öngörülen kar yükü değerinin üzerinde olması nedeniyle meydana geldiği, öngörülenden daha fazla yağan kar yağışı nedeniyle oluşan etkilerin taşıyıcı sistem ve bağlantı elemanlarında aşırı zorlama oluşturduğu ve bunun sonucunda çelik kolon ile betonarme temel bağlantısını sağlayan 4 adet M22 ankraj bulonunun sınır duruma ulaşarak kopması sonucu yapının lokal olarak bir bölgesinin blok halinde göçtüğü, yapının bu hali ile kullanımının can ve mal emniyeti bakımından sakıncalı olduğu, yapıda meydana gelen göçme şekli ve göçmeye neden olan aşırı kar yağışının tekrarlayabileceği gözünde bulundurulduğunda yapıda ciddi bir güçlendirme işleminin yapılması gerektiği, yapılması gereken güçlendirme çalışması ile eskiyen çatı kaplamasının yenilenmesi ve bağlantı elemanlarında (bulon, kaynak) yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları top yekûn düşünüldüğünde; uygulama zorluğu, zaman ve maliyeti göz önünde bulundurulduğunda takdiri idareye ait olmak üzere yapının geri kalan kısmın yıkılarak yeniden daha modern bir pazar yeri inşaatının yapılmasının daha uygun olacağı sonuç ve kanaatine varmıştır" ifadeleri yer aldı.

(CF-İP-Y)



12.01.2017 12:21:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER