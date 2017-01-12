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Minik öğrenciler hünerlerini sergilediler

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:18
Minik öğrenciler hünerlerini sergilediler
Minik öğrenciler hünerlerini sergilediler

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ana Sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu 2016 yılı el sanatları ve görsel sergisi okulun çok amaçlı salonunda açıldı.
Sanat etkinlikleri sergisinde minik öğrencilerin ortaya çıkardığı farklı çalışmalar herkes tarafından beğenildi. Serginin açılışına Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Töngel başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenlerinden Gülnihal Bektaş, "2016 yılı içinde minik öğrencilerimizin yapmış olduğu kağıt, proje, afiş çalışmaları sergilendi. Bu çalışmaları veliler de gördü ve çocuklarının neler yapabileceğini bir kez daha görmüş oldular. Minik öğrencilerimiz, eğitim öğretim dönemi süresince öğrenmiş oldukları bilgileri burada sergileyerek herkese gösterdiler. Gerçekten güzel eserler ortaya çıktı" dedi.
Minik öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları çok beğendiğini belirten Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Töngel ise, "Sergide güzel eserler var ve dikkat çekici tasarımlar ortaya çıkmış. Minik öğrencilerin bu kadar güzel çalışmaları ortaya çıkarmasında emeği olan eğitici öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Amacına uygun bir proje sergisi olmuş" şeklinde konuştu.
(AA-SLH-Y)

12.01.2017 12:21:55 TSI
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