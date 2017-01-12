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Nikahta büyükşehir farkı

- Fatsa Belediyesinde 2016'da 749 nikah gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılında 749 nikah işlemi yapıldığı bildirildi.

Bu rakamda son yıllara göre artışın Ordu'nun büyükşehir olmasından sonra köylerin mahalle statüsüne dönüşmesinde etkili olduğu belirtildi. Bu verilere göre Ordu'nun büyükşehir statüsüne geçmeden önce Fatsa Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah işlemi 600'ü geçmezken, büyükşehir olduktan sonra 750'yi buldu.

Fatsa'da istatistiklere göre son 3 yılda belediye nezdinde yapılan nikah işlemlerine göre Ordu'nun büyükşehir olmasıyla birlikte yaklaşık yüzde 30'luk bir artış gözlendi.

Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, 2015 yılının Ocak ayında 28, Şubat ayında 25, Mart ayında 43, Nisan ayında 75, Mayıs ayında 80, Haziran ayında 88, Temmuz ayında 139, Ağustos ayında 77, Eylül ayında 97 ve Ekim ayında 46, Kasım ayında 27 ve Aralık ayında 24 nikah işlemi gerçekleştirdi.

(AA-SLH-Y)



12.01.2017 12:25:33 TSI

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