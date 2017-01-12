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Beyşehir Kaymakamı Şahiner ve Belediye Başkanı Özaltun'dan ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:24
Beyşehir Kaymakamı Şahiner ve Belediye Başkanı Özaltun'dan ziyaret
Beyşehir Kaymakamı Şahiner ve Belediye Başkanı Özaltun'dan ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Tutal'a Beyşehir Kaymakamı Şahiner ve Belediye Başkanı Özaltun'un ziyaretlerinde Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer de eşlik etti.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede yaşanan elektrik kesintisi ve karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Seydişehir'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik direklerinin yıkıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçede yaşanan su ve elektrik kesintisini ortadan kaldırabilmek için 48 saattir aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Konya'dan getirtilen jeneratörlerle su sıkıntımızı şükürler olsun giderdik. Seydişehir'i besleyen elektrik hatlarımızdan fiber 2 ve fiber 9 adı verilen hatların geçtiği ana direkler ve elektrik direklerinde yıkılmalar sebebi ile ilçe geneli aydınlatılamadı. Yaşanan elektrik kesintisi üzerine ekiplerimiz seferber edildi. Gerekli görüşmeler yapıldı. MEDAŞ ve TEİAŞ ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. En kısa zamanda elektrik kesintisi giderilecektir" dedi.
Aynı sıkıntıların Beyşehir'de de yaşandığı kaydeden Kaymakam Şahiner ve Belediye Başkanı Özaltun çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.
(SA-İP-Y)

12.01.2017 12:28:33 TSI
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