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Düzce Üniversitesinde fakülte sayısı 14 oldu

- Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Kurulduğu 2006 yılından bugüne hızlı ve nitelikli büyümesini sürdüren Düzce Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname gereğince kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi'yle 14 fakülteye ulaştı.

Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu kararname ile eğitim-öğretim faaliyetlerini Sağlık Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürecek.

Kısa süre önce kurulan Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni bünyesine katan Düzce Üniversitesi, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da öncü yükseköğretim kurumu olma hedefiyle emin adımlarla yürüyor.

Yaptığı akademik çalışmalarla birçok başarıya imza atan Düzce Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesinde desteklenecek 5 üniversite arasında yer alma başarısı göstermişti. Proje kapsamında sağlık ve çevre alanında özel olarak desteklenecek Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasıyla bu alandaki çalışmalarına da hız verecek.

Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesiyle Bölgeye ve Ülkemize önemli sağlık hizmetleri sunan Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasıyla bilim ve teknolojiyi özümsemiş, modern eğitim programlarıyla alanında yetkin, evrensel, kültürel değerlere ve hasta haklarına saygılı sağlık profesyonelleri yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

(AY)



12.01.2017 12:38:23 TSI

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