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Belediyeden öğrencilere sıcak çorba



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, öğrencilere ev lezzetinde sıcak çorba ikram ediyor.

Sabah namazı sonrası camilerde çorba dağıtan Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, şimdi de öğrencilerin hem içini ısıtmak, hem de açlıklarını bastırmak için okullarda sıcak çorba ikramına başladı. İlçede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün lise ve dengi okullarda öğrencilere sabah çorbası ikram ediliyor.

Kahvaltının özellikle öğrenciler için önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sabahın erken saatlerinde çoğu zaman kahvaltı yapmadan okula gelen öğrencilerimize çorba ikram ediyoruz. Günlük telaşın başladığı saatlerde zihnin daha iyi çalışması için kahvaltı çok mühim" dedi.

Edebali, ailelerden çocuklarını okula mutlaka kahvaltı yaptırarak göndermelerini istedi.

(MŞ)



12.01.2017 12:43:13 TSI

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