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1 yılda 236 bin 58 işlem



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2016 yılı içerisinde 236 bin 58 değişik işlem yaptı.

Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe ve ilçelerin nüfus müdürlüklerinde 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 236 bin 58 işlem yapıldı.

Merkez ilçede 136 bin 844 işlem

Düzce Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde 2016 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık tarih aralığında 3 bin 676 doğum, bin 467 ölüm, bin 735 evlenme, 485 boşanma, 5 bin 339 diğer olaylar, 65 kayıt düzeltme, 90 vasiyet, 3 bin 470 kişi bilgileri güncelleme, 16 bin 819 adres beyanı, 465 İdari Para Cezası, 25 bin 190 Yerleşim Yeri Belgesi, 21 bin 357 Nüfus ve Aile Cüzdanları, 130 Mavi Kart, 56 bin 556 Nüfus Kayıt Örneği işlemleri gerçekleştirilerek toplamda 136 bin 844 işlem gerçekleştirildi. 2016 yılı içerisinde vatandaşlara hizmet noktasında 136 bin 844 işlem gerçekleştirilerek, günlük ortalama 620 vatandaşımıza sorunsuz bir şekilde hizmet verildi.

İl genelinde 236 bin 58 işlem

İl geneli tüm İlçe Nüfus Müdürlüklerinde ise 2016 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık tarih aralığında ; 5 bin 285 Doğum, bin 943 Ölüm, 2 bin 789 Evlenme, 569 Boşanma, 13 bin 104 Diğer Olaylar, 75 Kayıt Düzeltme, 168 Vasiyet, 6 bin 80 Kişi Bilgileri Güncelleme, 24 bin 818 Adres Beyanı, 791 İdari Para Cezası, 48 bin 553 Yerleşim Yeri Belgesi, 33 bin 762 Nüfus ve Aile Cüzdanları, 249 Mavi Kart, 97 bin 872 Nüfus Kayıt Örneği işlemleri gerçekleştirildi ve toplamda 236 bin 58 işlem yapıldı. Günlük ortalama bin 50 vatandaş hizmet aldı.

Ayrıca Düzce'de 19 Yabancı Uyruklu kişinin Vatandaşlığa alma işlemi yapıldı ve Türk vatandaşı oldular.

(AY)



12.01.2017 12:46:39 TSI

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